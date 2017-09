Millo acusa Puigdemont de «mentir i enganyar» els ciutadans

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, d´haver "mentit i enganyat" els catalans en parlar dimecres d´estat d´excepció, de suspensió de l´autonomia i d´actitud antidemocràtica de l´Estat. "És absolutament fals i és un gravíssima irresponsabilitat dir això", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, tot defensant que les actuacions de la Guàrdia Civil provenen d´unes "ordres d´un jutge" i responen a que el Govern i el president "s´han declarat el rebel·lia a les lleis". "No és lògic que un govern elegit democràticament actuï així, contra el propi Estat", ha sentenciat.

Millo també ha volgut remarcar que el Govern "falta a la veritat" en parlar de l´operació de dimecres. "No es pot qualificar de repressió l´acció d´un jutge que demana que s´acompleixi la llei. Els demòcrates no poden dir que això és repressió", ha reblat. En aquest sentit, ha demanat que "quan tothom surt defensant la democràcia, s´hauria de defensar la mateixa democràcia, i democràcia no és mentir ni enganyar".

És per això que considera també exagerat que el Govern hagi parlat de suspensió de l´autonomia. "Hi ha detinguts perquè el jutge considera que hi ha indicis que hagin comés un delicte. Com afecta això a les competències de la Generalitat? No es pot dir això mentint i enganyant", ha sentenciat, tot demanant al president "honestedat, tranquil·litat i que rectifiqui".

Pel que fa a la proposta que fa l´Estat ara després de l´actuació de dimecres, Millo ha defensat que el govern espanyol "no ha canviat d´actitud". "Tenim la mà estesa per dialogar i solucionar els problemes de rel de la situació que vivim, però no podem acceptar que qualsevol diàleg hagi de passar per una il·legalitat", ha conclòs.