Què n'opinen els polítics manresans de l'operació contra el referèndum?

ÀURIA CAUS - Portaveu del grup PDECAT Manresa

Creu que «davant l´atac als drets i llibertats d´un poble» resulta més imprescindible que mai «mantenir un ferm compromís amb la democràcia». Condemna unes «actuacions repressives» que «no es poden permetre perquè vulneren drets de forma vergonyant» i condemna fermament les detencions de polítics i ciutadans als que cal donar suport «per dignitat».

TON SIERRA - President del grup DM Manresa

«Quan les coses comencen malament acaben malament, ja se sabia el que passaria», creu el veterà polític del PP. Afegeix que «hi estàs a favor o en contra, però les lleis hi són per complir-les ja siguin municipals, autonòmiques o estatals. Vam votar una Constitució que no preveu que es pugui fer un referèndum si no es pactat. La Constitució es pot canviar, però cal diàleg i superar la consigna referèndum sí o sí».

ANA QUEROL - Coordinadora ICV manresa

La coordinadora d´ICV a Manresa creu que «ja no es tracta d´independència sí o no, sinó del que representa l´autogovern de Catalunya. L´estat ha passat totes línies vermelles i ha entrat en el terreny de la repressió i l´atac als nostres drets i les nostres llibertat. Contra l´abús de l´estat espanyol hi serem sempre».

MIREIA ESTEFANELL - Presidenta del grup ERC a Manresa

Opina que a l´estat espanyol li ha caigut la màscara i ha quedat clar que «han disfressat durant 40 anys» que el franquisme continua ben viu. Lamenta que el govern central no respecti «ni les seves pròpies lleis» i que el resultat sigui «un cop d´estat produït pel mateix estat». Davant una «Espanya instal·lada en postfranquisme etern que no té cap mena de respecte pels drets fonamentals dels ciutadans» considera que cal deixar ben clar que «no aturaran allò que no té aturador i que cada passa que facin tindrà una resposta».

JORDI GARCÉS - President del grup CUP a Manresa

No té cap dubte que el govern del PP ha orquestrat «un cop d´estat encobert» en el què ha «militaritzat els carrers» i davant del qual no es pot fer «ni un pas enrere i cal dur a terme una resposta massiva per defensar les institucions». Considera demostrat que el govern central «no respecta ni les seves pròpies lleis» i que per defensar allò que és indefensable ha dut a terme un desplegament de força «històric». Davant l´aplicació de l´article 155 de la Constitució espanyola de «forma encoberta» augura una forta reacció en la què jugaran un paper les crides internacionals.

FELIP GONZÁLEZ - President del grup PSC Manresa

Crida socialista a «recuperar els espais de diàleg». «Cap solució vindrà de la instal·lació de les institucions en la il·legalitat, ni només de l´aplicació de la llei. Seguim reclamant a les institucions, catalana i espanyola, que demostrin que hi ha vida intel·ligent, que s´asseguin en una taula i no s´aixequin fins que es trobi una solució que no sigui la victòria de mig Catalunya, contra la derrota de l´altra meitat». Recorda que «hem estat els i les socialistes els que fa molt de temps que avisem que anàvem cap al xoc de trens que s´ha produït» ara.

ANDRÉS ROJO - President del grup Cs Manresa

El president del grup municipal de Ciutadans ha volgut recordar que les detencions, escorcolls i els fets que es van produir ahir són «a instància d´una instrucció judicial» i dels passos que es van duent a terme per «realitzar la investigació». Explica que la posició del grup municipal que presideix és «la de sempre. Nosaltres creiem en l´estat de dret i en la separació de poders. Aquest no és un tema polític i no opinaré sobre un tema judicial. Sempre hem estat cautelosos i hem mantingut la coherència des del començament del mandat».