Què pensa la societat civil de la Catalunya Central sobre la situació al país?

Antoni Bozzo: President d´ANC Manresa

«Estem en un estat d´excepció. La Generalitat està intervinguda i això ha provocat una resposta de la gent. Des de primera hora a Barcelona hi ha hagut molta participació. Les concentracions sorgeixen de forma espontània i és una bona mostra que la gent no té por de tot el que ens puguin fer, hem d´anar endavant tots plegats. Continuem fent la feina per preparar l´1 d´octubre. Estem treballant des de fa temps per poder celebrar el referèndum. Estem rebent una provocació molt forta per part de l´Estat espanyol, però la resposta ha estat plena de serenor i tranquil·litat. I això és impressionant. La unió entre la societat civil i el govern ens farà anar a votar l´1 d´octubre».

Mariano Jiménez: President A. Veïns de la Balconada

«Crec que la gent, per bé o per mal, no s´està assabentant de tot el que està succeint. El President de Catalunya no ha donat cap explicació al poble sobre la independència. I molta gent dóna moltes informacions i no sabem el que està passant. A partir d´aquí, no sé el futur. Suposo que és millor asseure´s i parlar. Serà molt difícil poder votar en un referèndum l´1 d´octubre, però això no ho sabrem fins que arribi el moment».

Joan Morros: Responsable d´El galliner

«La reacció de l´Estat espanyol enviant guàrdies civils i la resposta de la ciutadania sortint als carrers pacíficament reclamant un referèndum, era una situació força previsible. Ja tenim aquí el xoc de trens i a veure com en sortim i com es resol aquesta situació. Què ens espera en un futur pròxim? Doncs és molt difícil de saber, pot passar qualsevol cosa. En tot cas, depèn molt de la força de la gent i del que esti-guem disposats a fer. També hem de tenir present la resposta i la força del govern de l´Estat espanyol».

Jordi Corrons: President d´Òmnium a Manresa

«La situació actual deixa una part negativa i una de positiva. La negativa és que queda ben demostrat, clarament, la talla democràtica de l´Estat espanyol i fins on és capaç d´arribar per coartar les llibertats democràtiques i els drets fonaments de la societat. I la positiva és que la gent independentista o no, ha encarat pacíficament la resposta a l´Estat. La gent ha de seguir aguantant l´embat antidemocràtic, i això ens portarà a poder exercir el nostre dret a vot».

Núria Rigola: Presidenta dels Castellers de Berga

«Els castellers de Berga donem tot el suport al Govern de Catalunya i rebutgem totalment el que estem vivint. Des del primer moment hem estat al costat del moviment independentista, hem ajudat l´ANC en el que ha calgut, per exemple cedint el nostre local, i l´únic que ens queda fer ara és continuar estant al costat d´aquells que treballen per millorar la nostra societat. Hem de continuar lluitant per poder decidir, votar i formar el nostre país. Aquests dies s´estan fent moltes comparacions amb els castellers, i és que el que toca ara és fer pinya entre tots, i sobretot amb molta calma i sense caure en provocacions. Ara el que toca és continuar sortint al carrer, manifestar-nos i dir-hi la nostra. Hem d´explicar-nos perquè tothom ens escolti».

Noureddine el Bennadi: President de la mesquita de la sèquia

«La veritat és que és un conflicte molt i molt complicat i difícil de resoldre. Cada part té el seu punt de vista i uns arguments que defensa i que són respectables. Desconec què passarà en el futur, però trobar una solució no serà gens fàcil, tothom sap que és un tema sensible i espinós. Esperem que es pugui votar l´1 d´octubre, però no les tinc totes, no és gens clar que es pugui fer. Ja ho veurem».

Esteve Pintó: President de pimec Catalunya central

«Les mesures que s´estan utilitzant ara són desproporcionades. Ja fa temps des de la Pimec vam fer un comunicat postulant-nos pel dret a decidir amb un referèndum legal i pactat. Però ara no acceptem el que s´està fent i estem molt preocupats; semblen mesures de fa més de 50 anys. Condemnem els fets pel dret bàsic d´expressió. No estem parlant d´independència sinó de decidir lliurament el que vol la població. El poble no el podrà aturar el Tribunal Constitucional; s´estan activant nous independentistes per no voler dialogar. Confio que els dos governs apliquin el sentit comú».

José Luis Correa: President del centre d´esports manresa

«Fa 27 anys que sóc aquí i em sembla que hi ha hagut millors oportunitats per millorar els drets dels catalans. Però, per exemple, recordo que Jordi Pujol preferia votar a favor del Partit Popular i moltes coses s´aprovaven gràcies als vots dels catalans. Amb els anys, l´independentisme s´ha radicalitzat i també els respectius governs, i no entenc gaire per què, quan moltes coses es poden arreglar amb diàleg i fent política. No veig la manera de desestructurar Catalunya d´Espanya. Aquests dies he estat a la Costa Oest dels Estats Units on Trump ha dit que volia fer marxar els immigrants, sobretot mexicans. M´he trobat que pràcticament no he hagut de parlar anglès per aquella zona. I això com vol Trump desestructurar-ho? Em sembla que a Catalunya pot passar el mateix».

Valentí Martínez: Director general de la FUB

«Ho veig amb força preocupació. Primer ha crescut la tensió política, després la institucional, i ara ja hi ha tensió social. Precisament ara el que preocupa és que el problema s´ha traslladat al carrer. Les dues parts estan enrocades. Cal veure com arribem al dia 1 d´octubre, segurament en el clímax, però sobretot què passa a partir del dia 2, quan s´haurà de continuar treballant i sembla de difícil solució en l´àmbit polític. Potser caldrà canviar d´interlocutors, que hi hagi cares diferents en el diàleg. Confio que en l´àmbit social, la gent és prou madura per saber el que ha de fer».

Rosa Argelaguet: Directora de la UPC Manresa

«Com a directora del Campus de Manresa de la UPC demano respecte per la llibertat d´expressió. Vull la democràcia real, no el que entenen per democràcia a Madrid. Aquest cop s´ha passat una mica, i així ho han expressat tots els rectors de la UPC com a principi bàsic. Aquí tenim gent de pensaments diferents, però respectaré el que decideixi casdacun, com si vol deixar unes classes per anar-se a manifestar. Ens trobem en un moment d´excepcionalitat i, per tant, a la meva universitat que tothom faci el que hagi de fer; ho respectaré. Com a regidora de Sallent pel PSC i, després d´un temps de reflexió, he canviat la manera de veure les coses. Una vegada, Marina Geli va dir una frase que em va quedar gravada referent a com podria entrar a casa i explicar als seus fills una decisió inoportuna del seu partit. Em va colpir i vaig pensar que tenia tota la raó. A partir d´aquí, tinc les meves idees. Aquí a Sallent, he trobat al carrer gent molt normal que està disgustada. Si algú pensa que les empreses de Catalunya marxaran, res de res, ni la Seat, ni Volkswagen. Aquí no tenen cap poblema. Quan definim democràcia, no parlem del mateix a Madrid i a Catalunya».

Pere Casals: President Cambra comerç de Manresa

«Els problemes polítics s´han de poder resoldre amb política, i això no és el que s´està fent. Solucions alternatives a la política no funcionaran. Fa dies que s´han creuat ratlles vermelles amb un gran ridícul internacional. Nosaltres tractem amb els agents econòmics, i els polítics han de fer política. Aquest tema s´ha de reconduir abans que acabi d´esclatar. L´actitud és irresponsable perquè les coses no milloraran judicialitzant-les. Cal que les dues parts facin un pas enrere i comnencin a dialogar sense condicionants i amb seny. Nosaltres estem a favor de respectar la sobirania del Parlament. Respecte al pronunciament que ha fet la Cambra d´Espanya, no ens hi sentim reflectits; el seu punt de vista és massa esbiaixat».

Lluís-Vidal Sixto: Secretari d´acció sindical CCOO

«És una situació negativa per al poble català i el principal responsable és el Partit Popular. Ara mateix s´estan vulnerant drets i a la vegada no es pot exercir la llibertat d´expressió. No han fet cas de les peticions de diàleg i la resposta sempre ha estat negativa. Fins ara, les mesures eren contra política, ara ja són contra el poble, com confiscar les targetes per anar a les taules electorals».

Mercè Gómez: UGT Bages-Berguedà

«Fins ara estàvem parlant del dret a decidir, ara ja estem parlant d´una altra cosa. El govern espanyol ha atacat les nostres institucions. Han aplicat el 155 de forma encoberta perquè tenen la força per fer-ho. Com a sindicat, estem també per defensar la democràcia i les llibertats, i sobretot els drets dels treballadors, pensin el que pensin. El problema que s´ha creat s´ha de resoldre amb política i diàleg. Han traspassat una línia vermella i això em sap molt greu».

Carme Cusí: Membre de som (solsonès obert al món)

«El SOM no ha treballat mai des d´un àmbit polític, però sempre s´ha mogut davant de la injustícia. S´han de respectar i valorar els drets humans, i creiem que al nostre país, a la nació catalana, tot això s´està vulnerant. Saber què passarà a partir d´ara? Hem de pensar que la justícia sempre acaba guanyant i els drets humans acabaran sent respectats».