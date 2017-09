Rivera: 'Si Puigdemont no atura la bogeria, la violència que hi pugui haver serà culpa seva'

El president de Cs, Albert Rivera, ha llençat aquest dijous un avís directe al Govern de la Generalitat. Des del Congrés dels Diputats, Rivera s´ha dirigit al president català, Carles Puigdemont, per exigir-li que "aturi aquesta bogeria", en relació a la celebració del referèndum. "I si no l´atura, tot el que passi a Catalunya a partir d´ara, amenaces, violència, coaccions i tot el que estem veient, serà culpa exclusivament de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Perquè els jutges, els policies, els alcaldes i regidors que compleixen la llei, els fiscals, els polítics que fan la seva feina, no tindran la culpa del que està passant", ha sentenciat.

En aquest sentit, ha considerat també que l´Estat, el sistema judicial i les forces i cossos de seguretat estan actuant "amb proporcionalitat". De fet, ha negat que, com diuen els sobiranistes, s´estiguin atacant drets a Catalunya. "Encara estic esperant que algú m´expliqui la suposada violació de drets que s´està vivint. Jo només he vist la violació de drets de l´oposició al Parlament, d´alcaldes i regidors amenaçats, de funcionaris assetjats als seus llocs de feina i a casa seva, i he vist cotxes de la Policia i la Guàrdia Civil assaltats per uns exaltats. Els únics drets que he vist que s´han violat són els dels catalans que respecten la llei", ha sentenciat, tot afegint que espera que el govern espanyol "els protegeixi".



Cartells al negoci dels seus pares

Per últim, Rivera ha volgut "condemnar" el fet que el negoci dels seus pares hagi aparegut al matí ple de cartells del referèndum. "És la meva família. Assenyalar un negoci té un component totalitari absolut", ha dit, tot afegint que ell s´hi va "posar en política per defensar la llibertat" i vol "seguir fent-ho". "A tots els que són assenyalats i coaccionats, tot el suport. Estic convençut que guanyarem la batalla democràtica, perquè cap amenaça ens farà callar", ha conclòs.