Advocats barcelonins asseguren en un informe que convocar un referèndum i participar-hi no és delicte

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi de l´Advocacia de Barcelona ha assegurat que convocar un referèndum i participar-hi no és delicte i que l'1-O no és il·legal. Així ho expressa aquesta comissió en un informe que ha elaborat sobre 'L'abast de la suspensió del referèndum acordada pel Tribunal Constitucional i l'exercici dels drets fonamentals'. En aquest estudi, els advocats barcelonins denuncien la vulneració de "drets fonamentals" comeses pel TC el passat 7 de setembre, admetent a tràmit el recurs d´inconstitucionalitat contra la Llei del referèndum d´ Autodeterminació, la impugnació contra el Decret de convocatòria del referèndum, la impugnació contra el Decret de normes complementàries per a la celebració del referèndum i la impugnació contra la resolució del Parlament per la qual es designen els membres de la sindicatura electoral de Catalunya.

Els advocats consideren en aquest informe que "en estricte aplicació de la legalitat espanyola vigent, la incoació dels processos constitucionals i les suspensions acordades no poden comportar cap restricció al lliure exercici per part de la ciutadania dels drets i llibertats constitucionals; drets o llibertats com la ideològica, d´expressió, de reunió, de manifestació, d´associació o d´informació". I afegeixen que aquests poden exercir-se amb "tota plenitud i sota el règim reforçat de garanties establert a l'ordenament jurídic vigent" i, per tant, segons subratllen, "l´activitat política de la ciutadania no ha estat suspesa".