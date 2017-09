Un centenar d'ultres es manifesten davant la seu de l'ANC per la unitat d'Espanya

Al voltant d'un centenar de persones, segons la Guàrdia Urbana, convocades per grups d'ultradreta reunits al voltant de la plataforma "per Espanya m'atreveixo", s'han manifestat avui per la unitat d'Espanya davant la seu central de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Barcelona.



Els manifestants exhibien banderes espanyoles, algunes d'elles amb inscripcions en les quals es llegia "Catalunya és Espanya" o "Soc català, soc espanyol".





Acaban de intentar impedirme grabar como unos manifestantes pegaban a la puerta de un edificio (no sé xq). "Tira que vas a pillar" pic.twitter.com/OStn4nld1H — Elise Gazengel (@EliseGaz) 22 de setembre de 2017

Durant la manifestació els manifestants han corejat l'eslògan "no ens enganyen, Catalunya és Espanya" davant la seu de l'entitat independentista que, juntament amb Òmnium Cultural, ha convocat les concentracions de protesta contra les actuacions judicials i de la Guàrdia Civil pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre.La concentració d'ultradreta ha acabat amb incidents i amenaces a periodistes i veïns: