Desenes de persones passen la nit a Arc de Triomf

El passeig Lluís Companys s'ha despertat aquest divendres amb desenes de tendes de campanya plantades. Els seus ocupants, manifestants que han volgut passar la nit davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en solidaritat amb els detinguts per l'1-0, han començat a aixecar-se amb la sortida del sol i han començat a recollir per desplaçar-se fins a la Ciutat de la Justícia, on està previst que els càrrecs encara detinguts per la Guàrdia Civil passin a disposició judicial. Entre els acampats, s'hi han pogut veure molts manifestants joves però també grups de persones més grans que tot i l'edat, no s'han volgut perdre l'oportunitat de ''reaccionar'' a la ''moguda'' de l'estat espanyol.

Algunes de les persones que han passat la nit en tendes de campanya o simplement amb sacs de dormir han estat el Martí Odriozola, la Janona Veguer i el Jordi Ortiz, un dels més veterans, que ha vingut equipat amb neveres. "Hem de reaccionar davant l'actitud de l'Estat espanyol, en solidaritat amb els presos i per poder votar i ser lliures", ha sentenciat.

El Martí Odriozola ha explicat que el dimecres van dir davant el departament d'Economia que tothom qui pogués anés dijous a dormir amb tendes de campanya a Arc de Triomf. "En principi ens va venir de sobte i no sabíem què fer però a mesura que passaven les hores vam decidir quedar-nos per donar el nostre suport", ha dit. "Ja que som joves i tenim energia, aprofitem-ho", ha afegit. El Martí ha reconegut que han passat una bona nit, amb música i la gent molt animada però que cap a les dues van decidir anar a dormir per avui poder seguir reivindicant.

La Janona Veguer, per la seva banda, ha explicat que va venir amb unes amigues per donar suport als detinguts. "No sabíem si ens quedaríem a dormir o no, però vam decidir fer-ho perquè si els detinguts no poden dormir a casa, nosaltres tampoc", ha dit.

La major part dels acampats han recollit les tendes abans de les 9 per desplaçar-se fins a la Ciutat de la Justícia mentre que els responsables de l'ANC preparen l'espai per nous parlaments i mobilitzacions.