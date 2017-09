Detingut a Castelló un home relacionat amb els atemptats a Catalunya

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a Vinaròs un home de 24 anys presumptament relacionat amb els atemptats de Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més de 100 ferits. Es tracta d'un home d'origen marroquí i resident a l'Estat. Segons fonts de la lluita antiterrorista, el detingut mantenia una estreta relació amb diversos dels terroristes que van participar en els atacs, especialment amb Abdelbaki Es Satty, l'imam de Ripoll i cervell dels atemptats, segons la Guàrdia Civil. A més, els hauria facilitat la seva documentació per comprar substàncies per elaborar els 100 quilos explosius i els hauria posat mitjans de transport per al seu transport.

La investigació de la Guàrdia Civil es manté oberta i intenta reconstruir l'activitat logística de la cèl·lula durant les setmanes prèvies als atemptats. Segons el cos armat, després de l'explosió d'Alcanar els agents van recopilar informació per determinar les persones que haurien participat en la seva adquisició o hi haurien col·laborat.

Els agents també intenten establir en la reconstrucció de les vinculacions dels membres que configuraven la cèl·lula, la majoria dels quals estan morts, a nivell estatal i internacional per identificar tots els individus que van ajudar a preparar els atacs.

Dos dels membres que van preparar els atemptats es troben empresonats, mentre que la resta van morir durant l'explosió de la casa d'Alcanar i a mans els Mossos durant les hores i els dies posteriors als atemptats. Els detinguts són Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemalal, a qui l'Audiència Nacional ja ha denegat en més d'una ocasió la seva posada en llibertat provisional pels indicis sòlids que apunten a la seva participació en els atemptats.