Ensenyament respon a Millo que «no s'ha donat ni es donarà» cap instrucció als directors d'instituts

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha respost al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que "no s'ha donat ni es donarà" cap instrucció a les direccions dels instituts perquè "cedeixin les claus o els codis d'accés als edificis" per fer el referèndum de l'1 d'octubre. El Govern surt així al pas de l'avís que Millo ha fet avui per carta als directors, segons el qual s'han d'abstenir de permetre actes vinculats a l'1-O a risc d'incórrer en "responsabilitats penals". L'executiu català ha puntualitzat que el referèndum "no posarà en risc" cap dels seus directors d'institut ni cap altre servidor públic i ha afegit que qui "realment està coaccionant i amenaçant" els funcionaris d'Ensenyament és el mateix Millo.

Des d'Ensenyament es considera "del tot inadmissible" que el delegat del govern espanyol utilitzi "barroerament" el decret d'autonomia de centres per "coartar i coaccionar de forma indiscriminada" les direccions dels instituts. Així mateix es recorda que aquest decret dota els equips directius d'autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió dels recursos humans i materials "posats al seu abast només en el marc del servei d'educació".

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, s'ha adreçat avui als equips directius dels instituts de titularitat pública per explicar-los que té constància de la carta que els ha enviat el delegat del govern i per anunciar-los que ella mateixa li donarà resposta "en nom del Departament i de totes les direccions".

A la mateixa comunicació, Ponsatí els reitera que les direccions "en cap cas tenen cap rol ni responsabilitat" en l'organització del referèndum del proper 1 d'octubre.

Cal recordar que a la carta que ha dirigit als directors dels instituts d'educació secundària, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, els ha avisat que no poden permetre actes vinculants amb el referèndum de l'1-O, i els ha advertit que podrien incórrer en responsabilitats "penals" si ho fan.

A la carta també els subratlla que és el "deure" dels poders públics complir amb les resolucions del Tribunal Constitucional (TC), i els recorda que aquest tribunal ha suspès cautelarment tant la llei del referèndum com la convocatòria del mateix.

Per això, diu als directors que no poden portar a terme cap actuació, ni que sigui de forma "tàcita", que permeti l'ús dels edificis per a l'1-O i alerta que fer-ho podria incórrer en delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públic. Afegeix que el compliment d'eventuals instruccions dictades per qualsevol autoritat política o administrativa "no els eximiria" d'aquestes responsabilitats.