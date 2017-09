Famílies denuncien «copagaments il·legals» a escoles públiques

Aportar una quota anual o mensual per pagar la calefacció, l'aigua, el paper higiènic o el sabó dels centres públics suposa cada vegada més uns «copagaments il·legals» per a les famílies, que desconeixen que no han d'assumir-los o que els paguen perquè els seus fills no siguin assenyalats. És la denúncia que ahir va fer la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat (Ceapa), que agrupa 9.000 associacions de centres educatius públics de tot Espanya, i que va donar a conèixer diferents anàlisis amb motiu del nou curs escolar.

La presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, va assegurar que «d'uns anys ençà» cada cop més els centres públics –també concertats– demanen a les famílies unes quotes «habituals» al principi de curs que són «il·legals». «Per 20 euros una família no es vol ficar en un plet legal i acaba fent aquest pagament encobert» sota l'epígraf de «per fotocòpies», va afirmar.