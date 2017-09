El fiscal augmenta a 4 anys i 5 mesos la petició de presó per a Josep Singla

La Fiscalia Anticorrupció ha rebaixat la seva petició de pena de 6 anys i 10 mesos a 2 anys de presó per a l'exsecretari de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta i l'exconseller d'Economia Macià Alavedra, mentre que per al líder de la trama, Luis Andrés García, l'ha augmentat de 8 a 13 anys de presó. En canvi, per a l'empresari igualadí Josep Singla, de Proinosa, la fiscalia demana 4 anys i 5 mesos de presó i una multa de 2,7 milions d'euros en comptes dels 11 mesos inicials i 1,7 milions de multa.

La fiscal Ana Cuenca va exposar en el judici celebrat ahir a l'Audiència Nacional les seves conclusions definitives en les quals ha rebaixat la sol·licitud de pena per als que van ser homes de confiança de l'expresident català Jordi Pujol, en virtut de l'acord de conformitat al qual van arribar amb la Fiscalia i pel qual van confessar el cobrament de comissions a canvi de mediar en operacions urbanístiques. El fiscal també ha modificat la multa que hauran de pagar: a Prenafeta li demana 5,8 milions (abans 13,7) i a Alavedra 3,2 (abans 10,3) per sengles delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capital, tot això després de retirar-los la petició per un blanqueig continuat.

No obstant això, per a Luigi sol·licita 13 anys en lloc dels 8 inicials i 26,1 milions de multa –4 més que a l'inici del judici–, en considerar que va poder incórrer en els delictes continuats de suborn i falsedat documental, a més de tràfic d'influències i blanqueig que li imputava en un principi.

A Luigi l'acusa de liderar aquesta trama corrupta, que va poder defraudar entre el 2001 i el 2009 uns 45 milions d'euros als ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres mitjançant tres pelotazos urbanístics en aquestes localitats.

La fiscal ha elevat també la petició de pena per a l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, per a qui demana 8 anys i 4 mesos de presó (abans 6 anys i 10 mesos) i el pagament d'una multa de 6,8 milions d'euros per haver permès que Luigi «marqués les directrius» d'un projecte urbanístic irregular que es va dur a terme a la localitat a canvi de comissions. A banda de dos delictes de suborn, un d'ells continuat, la Fiscalia ara també n'hi imputa dos més de prevaricació administrativa i un de tràfic d'influències.

Puja també la seva petició de condemna per al número 2 de Luigi, Manuel Valera, a 4 anys i 10 mesos de presó (abans 2 anys i 9 mesos) per dos delictes de tràfic d'influències, un delicte continuat de suborn i un altre de prevaricació, però no obstant això li rebaixa la multa a 3,6 milions (abans 6).

També augmenta per a Josep Singla, administrador de l'empresa Proinosa, adjudicatària beneficiada per la trama, per a qui demana 4 anys i 5 mesos de presó davant dels 11 mesos inicials i el pagament de 2,7 milions de multa, gairebé un milió més que no demanava en un principi.

Es queda igual la petició de condemna per a l'exregidor d'Urbanisme de Santa Coloma Manuel Dobarco (1 any per un delicte de tràfic d'influències i 2,4 milions de multa), mentre que baixa la de la dona de Prenafeta, Maria Lluïsa Mas, de 3 anys i mig a 6 mesos i una multa d'1,9 milions d'euros per un delicte de blanqueig comès en ocultar els diners procedents dels comptes opacs del seu marit.

També 6 mesos de presó amb la possibilitat de substitució amb el pagament de 7.500 euros ha demanat per a l'empresari Manuel Carrillo, que va confessar que va subornar amb 6.480 euros l'exalcalde Bartomeu Muñoz a canvi que la seva empresa resultés adjudicatària d'un contracte de neteja. També ha demanat que pagui una multa de 12.480 euros.

Per a Philip Mc Mahan i Glòria Torres, acusats de contribuir a ocultar les comissions il·legals d'Alavedra, ha demanat 6 mesos de presó i el pagament de 2,6 milions per al primer i 315.000 euros per a la segona, com ja va anunciar la fiscal a l'inici del judici.

El procés continuarà el pròxim 10 d'octubre amb l'exposició dels informes finals de la fiscal, l'acusació que exerceix l'Ajuntament de Santa Coloma i les defenses.