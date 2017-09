La Fiscalia presenta una denuncia per sedició per identificar els responsables de les concentracions de Barcelona

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat una denúncia per sedició i demana al jutge que investigui i identifiqui els responsables de les manifestacions que es van produir durant les detencions del passat dimecres a Barcelona.

La Fiscalia considera que les concentracions volien "impedir per la força" l'actuació de les autoritats i dels cossos de seguretat i, per tant, que l'actuació dels responsables seria constitutiva d'un delicte de sedició. Aquest delicte és competència de l'Audiència Nacional.

A la querella, a més, el fiscal demana a la Guàrdia Civil un atestat on es detallin tots els fets que van ocórrer durant els registres a més de 40 seus (inclosos edificis del Govern com la conselleria d'Economia de la Generalitat), també a l'empresa on es van comissar prop de 10 milions de paperetes i a la seu de la CUP.

Segons el Codi Penal, el delicte de sedició persegueix aquells que s'alcen "pública i tumultuàriament" per impedir l'aplicació de les lleis o l'actuació de qualsevol autoritat, "ja sigui per la força o fora de les vies legals".