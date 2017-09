El govern central ajorna l'aprovació dels pressupostos per falta de suport

El govern ha decidit endarrerir a la setmana que ve l'aprovació del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat del 2018, segons van confirmar ahir a Efe fonts del ministeri d'Hisenda.

En principi, el Consell de Ministres tenia previst aprovar els comptes de l'any que ve avui, però finalment la seva aprovació s'endarrerirà uns quants dies i es preveu que no ho faci fins a la setmana que ve, segons van assenyalar aquestes fonts.

La legislació marca que l'Executiu ha de trametre els pressupostos al Congrés dels Diputats abans que finalitzi el mes de setembre.

En aquest sentit, el portaveu del grup parlamentari del Partit Popular, Rafael Hernando, va indicar en roda de premsa del Congrés que el govern central té capacitat per presentar el pressupost fins al 30 de setembre i que «intentarà complir els terminis».

El portaveu popular va reiterar que el govern «fa ús del calendari» per aconseguir un acord ampli, no només amb formacions polítiques sinó també amb els agents socials.

«El govern s'ha donat un temps més per intentar incorporar més formacions polítiques i els agents socials, i això és positiu», va reiterar el polític popular.

D'altra banda, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, té previst en la seva agenda internacional acudir el pròxim 29 de setembre a una cimera europea a Tallin pel que si l'Executiu vol mantenir aquest viatge, podria avançar el Consell de Ministres, que aprovaria els pressupostos al dia 28 de setembre.

De fet, els comptes han d'entrar al Congrés dels Diputats abans del 30 de setembre, i si s'aprovessin el dia 29, obligaria que l'exposició pressupostària al Parlament fos el dissabte 30 de setembre.

Hernando va afirmar que el govern, després d'arribar a un principi d'acord amb Ciutadans, que va qualificar de «gran pas», també està dialogant amb altres formacions polítiques, i no només amb les que van donar suport als pressupostos del 2017.

Al seu respecte també va recordar que l'acord del PNB amb el govern per aprovar els comptes d'aquest any es va produir un cop van ser presentats els pressupostos al Congrés dels Diputats.

El portaveu parlamentari popular va incidir que l'Executiu vol dialogar també amb les formacions que s'han «autoexclòs» de la negociació, i va dir que al seu torn els ministeris d'Economia i Hisenda volen incorporar els acords de sindicats i patronal en el projecte pressupostari.

«Esperem que aquest esforç del govern es vegi compensat també amb un esforç dels agents socials», va asseverar Hernando, que ha repetit que l'executiu «seguirà dialogant» amb totes les formacions polítiques fins al 30 de setembre.

Per la seva banda, el PSOE treballa en un pressupost alternatiu al que presentarà el govern, i avança que tindrà un caràcter «reformista» i «combatiu» en matèria fiscal i laboral, ja que inclourà una reforma impositiva per apujar l'IRPF a les rendes més altes. Fonts del PSOE van explicar que un equip de catorze persones analitza els elements centrals del pressupost alternatiu que persegueix una recaptació més gran i que, en cap cas, perjudicaria les rendes més baixes, i alhora aposta per un model laboral i salarial just.

Els socialistes recorden que estan en contra del sostre de despesa del 2018 i del repartiment inicial entre administracions dels objectius de dèficit, tot i que estan disposats a complir els objectius.