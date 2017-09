L'ANC buida de material la seva seu davant del «rumor» d'un registre policial

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha buidat aquest divendres al migdia la seva seu nacional de material i documentació davant del "rumor" d'un possible registre policial. Així ho ha explicat el president de l'ANC, Jordi Sánchez, que ha explicat que l'acció s'ha fet per evitar que s'intervingui tot el que hi havia en aquest local del carrer Marina de Barcelona. "Hem salvat el material", ha dit. Per fer el trasllat, l'entitat ha comptat amb la col·laboració d'una vintena de cotxes particulars i taxistes que s'han ofert. Fonts de la policia espanyola han explicat a l'ACN que no els consta que hi hagi previst cap operatiu a la seu de l'ANC.