L'huracà Maria deixa almenys sis morts al seu pas per Puerto Rico

Almenys sis persones van morir a Puerto Rico a causa de l'huracà Maria, que va afectar durant hores tota l'illa amb vents de 250 quilòmetres per hora, segons van informar ahir mitjans locals. L'emissora Ràdio Illa 1320 va assegurar que les sis víctimes mortals són tres germanes que van morir al municipi d'Utuado, al centre-oest de l'illa, i que les altres tres persones van morir a les poblacions de Canóvanas, Bayamón i Jayuya.

Fins al moment les autoritats només han confirmat la mort d'una persona, a la localitat de Bayamón, un home que va rebre un fort cop durant l'huracà per un panell de fusta que protegia una casa i que va sortir volant.

Així mateix, la Guàrdia Costera i la Marina d'Estats Units, així com la Marina britànica, busquen una embarcació ocupada per dos adults i dos menors que es va donar ahir per desapareguda a prop de l'illa-municipi oriental porto-riqueny de Vieques.