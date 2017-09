Mor un jove de 26 anys després de caure per un precipici de 400 metres

Un jove de 26 anys veí de Tolva ha estat trobat mort aquest matí a la cara sud del pic Montsec després d'haver caigut per un precipici de 400 metres. Sobre la una de la matinada la Guàrdia Civil ha rebut una trucada en la qual un home els informa que el seu fill havia sortit a fer una ruta per la zona de Montrebei, en terme municipal de Viacamp i Llitera, i no havia tornat.

En un primer moment s'han adreçat a l'indret el Greim de Benasque, una patrulla de Seguretat Ciutadana de Graus i el Seprona. A primera hora del matí un helicòpter s'ha incorporat al dispositiu de recerca. El cos ha estat trobat cap a dos quarts de dotze del migdia.

En concret l'ha trobat el Greim de Benasque a la paret d'Aragó, a la cara sud del pic Montsec.