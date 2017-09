La policia requisa material informàtic a un jove de Burjassot per ajudar a replicar el web de l'1-O

Agents de la policia espanyola han requisat aquest divendres material informàtic a un jove de Burjassot (Horta Nord) investigat per un presumpte delicte de desobediència per haver replicar la web del referèndum, segons que han denunciat fonts de la plataforma d'advocats Drets.cat. El jove hauria compartit a través de les xarxes socials instruccions per fer rèpliques del web de l'1-O. Segons aquestes fonts, vuit agents i una secretària judicial s'han personat a les 11:00 hores a la casa del jove, de 21 anys d'edat, amb una ordre dictada pel jutjat d'instrucció número 4 de València per un possible delicte de desobediència. Els agents han requisat tres discos durs i el seu mòbil i seguidament l'han citat a declarar a la prefectura general de València, segons el relat d'aquestes mateixes fonts.

El jove ha acudit a declarar acompanyat d'un advocat valencià col·laborador amb Drets.cat i s'ha negat a declarar. Aquest magistrat ha explicat a l'ACN que l'acusació de desobediència no té cap fonament atès que no es tracta de cap autoritat pública i que per aquest motiu el jove no ha declarat. Altres fonts de la plataforma Drets.cat han assegurat que al jove se li hauria ofert col€laboració per ajudar a desactivar el web del referèndum.