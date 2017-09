Twitter se'n riu del 'vaixell Piolín' on dormen els agents per l'1-O

Un total de quatre creuers han recalat als ports de Barcelona i Tarragona com a suport logístic al desplegament policial, entre Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia (CNP), que s'està produint a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1-O.

Aquests creuers serveixen com habitatge i suport logístic als agents dels cossos de seguretat de l'Estat. Fins aquí tot normal si no fos per la decoració d'un d'ells.

El 'Moby Dada', atracat al port de Barcelona, ha cridat l'atenció per les enormes cares dels personatges de la Warner Bros que decoren el casc del vaixell. Entre ells, Piolín, el Coyote i l'Ànec Lucas.

Aquest aspecte no ha passat desapercebut a les xarxes socials, on les bromes i els acudits no cessen.