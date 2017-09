Zoido desplaça reforços policials a Catalunya per donar «suport» als Mossos d'Esquadra

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comunicat aquest divendres al conseller d'Interior, Joaquim Forn, que el govern espanyol ha decidit desplaçar a Catalunya unitats de reforç de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil que tindran com a funcions la "vigilància de l'espai públic", el "manteniment de l'ordre" i actuar "en cas que es mantingués el referèndum il·legal". Segons un comunicat del Ministeri, en la carta Zoido concreta que aquestes unitats "actuaran en suport" dels Mossos d'Esquadra, que és el cos que s'encarrega d'aquestes funcions. El Ministeri afegeix que la decisió es pren per "donar compliment" a la instrucció de la Fiscalia Superior de Catalunya del 8 de setembre ordenant "activar les actuacions necessàries per impedir la celebració del referèndum il·legal".

En un comunicat, el Ministeri de l'Interior ha dit que ho fa en virtut de l'article 38.2 de la Llei orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat. Precisament en aquest article, la legislació recull que els cossos de seguretat de l'Estat, en col·laboració amb les policies autonòmiques, vetllaran "pel compliment de les lleis i disposicions de l'Estat" i "garantiran el funcionament dels serveis públics essencials".

Així mateix, també recull que participaran en les funcions de policia judicial, vigilaran els espais públics, protegiran manifestacions i mantindran l'ordre a grans concentracions humanes. En aquest sentit, indica que l'exercici d'aquesta funció correspondrà "amb caràcter prioritari, als cossos de la policia de les comunitats autònomes", però sense prejudici de la intervenció dels cossos estatals, ja sigui a requeriment de la mateixa comunitat autònoma o "quan ho estimin necessari les autoritats estatals competents".