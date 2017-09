L'Estat pren el control dels Mossos d'Esquadra

El Ministeri de l'Interior ha assumit la coordinació de les forces de seguretat a Catalunya, el que no suposa que es retiri cap competència als Mossos d'Esquadra, han informat a Efe fonts ministerials.



Així ho ha sol·licitat el fiscal a la llum dels esdeveniments d'aquesta setmana i després que Interior comuniqués per carta al conseller d'aquest departament de la Generalitat, Joaquim Forn, l'enviament a Catalunya de unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil per donar suport als Mossos d'Esquadra al manteniment de l'ordre públic.



Aquest mecanisme de coordinació és, en l'essencial, el mateix pel qual als mossos se'ls va encomanar les actuacions posteriors a l'atemptat de Barcelona i Cambrils, han reiterat les fonts.



Joaquim Forn, conseller d'Interior ha reaccionat a aquesta nova acció de l'Estat contundenment amb una piulada : "L'Estat vol prendre la nostra autonomia, no ens aturaran"





Ens trobarem amb moltes adversitats. L'Estat vol intervenir la nostra autonomia, però no ens aturaran! #HolaRepúbica pic.twitter.com/7Wdodq3AA0 — Joaquim Forn (@quimforn) September 23, 2017

Una acció esperada i anunciada

per intervenir els Mossos d'Esquadra i assumir-ne el comandament. Forn va revelar que aquest dijous es va produir una reunió a la fiscalia amb representants dels cossos de seguretat i en què el director del gabinet de coordinació d'estudis de la secretaria d'estat de seguretat,, va deixar anar que el govern espanyol té la intenció d'aplicar l'article 46 de la llei de forces i cossos de seguretat de l'Estat del 1986. Aquest article estableix que "si en una actuació concreta concorren simultàniament membres o unitats de les forces de seguretat de l'Estat i de la policia de la comunitat autònoma, seran els primers els que assumiran la direcció de l'operació".Segons ha explicat Forn, en la reunió que es va celebrar a la fiscalia,, tal com recull la carta del ministre de l'Interior,enviada aquest divendres en què anuncia que es desplaçaran a Catalunya unitats de reforç dels cossos de seguretat de l'Estat en aplicació, precisament, d'aquest article.Però segons el conseller de l'Interior,. Un fet que en cas de produir-se suposaria, segons Forn, una "intervenció directa de la policia catalana"."S'ha fet amb la hisenda catalana i ara es vol fer amb la policia", ha denunciat per després afegir que es donaria una situació de "clara vulneració de competències de la policia de Catalunya".Davant d'un escenari d'intervenció dels Mossos,. Així mateix ha admès que una intervenció podria provocar un trencament del cos dels Mossos