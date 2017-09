«El silenci d'un hall ple de gent i les cares desencaixades em van deixar impressionat»

Façanes ensorrades en un immoble proper a l´hotel on s´hostatjava l´empresari Dani Buxaderas fotos cedides per dani buxaderas

«Vaig arribar a l'hotel després de dinar. El hall estava ple de gent, els carrers també, i només hi havia silenci. Un silenci que impressionava i la gent amb les cares desencaixades. Se'ls veia la por als rostres». El manresà Dani Buxaderas, gerent de l'empresa de maquinària i productes de filatura del mateix nom, va viure en primera persona els efectes del terratrèmol (7,1 en l'escala de Richter) que dimarts passat va devastar una part de Ciutat de Mèxic. Dijous a la nit va tornar a Manresa, després de viure amb angoixa les hores posteriors al terratrèmol.

Buxaderas no va viure els monets de pànic del terratrèmol. Quan va passar, dimarts al migdia, estava dinant amb clients a la mateixa Ciutat de Mèxic, però es tracta d'una conurbació tan gran, amb més de 20 milions d'habitants, que «allà on era jo no es va ni sentir». Això sí, poc després dels tremolors, els carrers es van omplir de gent «molt espantada». «Ningú no volia tornar a casa», afegeix.

L'empresari manresà va viure l'angoixa del descontrol que es va generar després de les vibracions. En tornar de dinar, la ciutat vivia immersa en un col·lapse i sense saber si tenia lloc per anar a dormir, i si aquest era segur. Quan va arribar a l'hotel, un NH Collection al districte de Colonia Roma, va veure que l'edifici havia aguantat, tot i que al seu entorn hi havia habitatges amb parts ensorrades, visiblement afectats pel moviment del sòl. A l'hotel no hi havia ferits ni víctimes mortals, però es tracta d'un establiment que té dos edificis units entre ells per poder-se comunicar, i aquesta estructura de relació entre els dos blocs sí que va cedir.

«Al costat de l'habitació hi tenia una esquerda molt gran, de mig metre o més de separació, que afectava tot l'edifici en vertical: un forat de 14 pisos», explica Dani Buxaderas. L'edifici va tenir danys en algunes de les plantes, però d'altres es van mantenir bé. Amb tot, pràcticament no va tenir més remei que passar la nit a l'hotel. Va intentar que el canviessin d'establiment, va buscar un altre hotel de la mateixa cadena proper a l'aeroport, però aquell sí que havia estat evacuat totalment «En el meu, els responsables de l'establiment em van assegurar que l'estructura que havia aguantat no estava danyada i que podia dormir-hi amb garanties». I vist que no podia canviar d'hotel, ni avançar el vol, que ja tenia previst per a l'endemà, va decidir fer nit a Ciutat de Mèxic.

Va ser una nit d'intranquil·litat. «Per sort, les comunicacions per telèfon van aguantar i vaig poder parlar amb la família de Manresa, l'esposa i dos fills. Això els va tranquil·litzar», assegura. Molts dels clients de l'hotel van decidir marxar i anar a l'aeroport per intentar tornar abans. «L'hotel va quedar molt buit», però van estar molt atents. En aquest hotel de la cadena de capital basc hi havia molta gent de parla d'origen basc i espanyol.

Buxaderas recorda l'impacte que li va causar l'entrada a l'habitació i veure com «tot s'havia mogut: el llit, el moble de la nevera, impressionava», relata. Amb tot, allà on es veia el problema real era al carrer, segons aquest testimoni manresà. «Els carrers estaven atapeïts, de dia i de nit. Ja saben que aquesta és una zona de moviments sísmics, feia pocs dies que n'havien tingut un altre, però els edificis no es van veure afectats. El fet que les ones tinguin una propagació més en vertical o més en horitzontal repercuteix en l'estabilitat dels edificis. I aquest de dimarts va ser del primer tipus, més devastador.

La xifra de morts, ahir, era de 286, segons va informar el coordinador nacional de Protecció Civil, Luis Felipe Puente. D'aquests, 148 a Ciutat de Mèxic, i la xifra creix. Les feines de treure víctimes i ferits d'entre les runes dels edificis encara no s'acaba.