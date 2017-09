Theresa May diu que el Regne Unit vol una etapa de transició de dos anys després d'abandonar la UE

La primera ministra britànica, Theresa May, va dir ahir que el seu país seguirà contribuint al Pressupost de la Unió Europea (UE) fins al 2020 i que vol un període de dos anys de transició després d'abandonar-la «en l'interès mutu».

En un discurs a Florència, May va dir que «La gent i les empreses es beneficiarien d'un període d'ajust als nous acords». Pel que fa a la quantitat que el Regne Unit haurà de pagar a les arques comunitàries en aplicació dels compromisos ja adquirits i per aportació a polítiques decidides amb l'acord britànic, May va assegurar que «algunes exigències són exagerades», sense esmentar una xifra. «No vull que els nostres socis tinguin por que pagaran més o rebran menys com a conseqüència del nostre desig de marxar».

Theresa May va garantir que durant el període de transició de sortida del Regne Unit de la Unió Europea el seu país mantindrà les lleis europees, encara que va dir que es reservarà el dret a protegir les seves fronteres. «Sé que hi ha preocupació per si els drets dels ciutadans britànics i europeus seran diferents», va afirmar. «Vull incorporar l'acord directament amb la legislació britànica i que els tribunals britànics s'hi ajustin».