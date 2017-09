Colau adverteix Rajoy que si busca "arrasar" Catalunya, els altres dialogaran

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha advertit avui al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que si la seva proposta política consisteix a "arrasar Catalunya", els altres partits, inclòs el PSOE, segons ha demanat ella, construiran "alternatives" per trobar una solució dialogada.

En l'arrencada de l'assemblea de càrrecs públics que el grup confederal d'Units Podem al Congrés ha organitzat avui a Saragossa, Colau ha ressaltat que "sempre hi haurà temps de dialogar amb qui exerceix l'acció de Govern", és a dir, amb el PP, però, al seu entendre, si Rajoy no està a l'altura, "entre tots" els altres buscaran alternatives que encara existeixen.

L'alcaldessa de Barcelona ha estat l'encarregada d'inaugurar aquest conclave en el qual són presents, a més de la direcció de Podem amb Pablo Iglesias al capdavant, alcaldes de les confluències (el de Saragossa, Pedro Santisteve, com a amfitrió) i delegacions d'altres formacions com PDeCAT, ERC, PNB o Compromís.

La seva intervenció ha estat la primera perquè ha acudit a la capital aragonesa només per al començament, ja que ha hagut de tornar a Barcelona per la festivitat de La Mercè.

Durant el seu discurs, a més d'apel·lar al PP, ho ha fet al PSOE, al qual ha demanat que participi en la recerca d'aquesta solució dialogada, per a la qual cosa abans ha de deixar d'alinear-se amb "un PP bunqueritzat".

Ha lamentat que en l'esdeveniment d'avui a Saragossa no hi hagi representants del Partit Socialista, però, segons les paraules de la regidora barcelonina, sempre hi ha temps per a la reunió amb el PSOE de Pedro Sánchez.

De fet, ha recordat que l'Ajuntament de la capital catalana el governa amb els socialistes.

A la recerca d'aquest espai de trobada, Colau ha demanat al PSC i al PSOE que recuperi allò que "defensava" antany, el dret a decidir, un referèndum acordat, doncs és en el que estan d'acord els seus propis votants.

I s'ha dirigit a Sánchez perquè assumeixi "responsabilitat d'Estat" i s'avingui a escoltar a Catalunya, cosa que no passa per "alinear-se amb un PP bunqueritzat i en escalada repressiva", capaç fins i tot, ha dit, de "suspendre de facto l'autogovern".

La situació, apel·lant al secretari general del PSOE, "no va d'un 'sí' o un 'no' a la independència", sinó "de drets i llibertats".

Segons el parer de l'alcaldessa de Barcelona, urgeix superar l'"entossudiment i negació del diàleg" del PP en aquests moments, davant una situació "molt preocupant" com la catalana.

No ha trencat els ponts amb l'Executiu, de fet ha ressaltat Colau que "evidentment sempre hi haurà temps de dialogar amb qui exerceix l'acció de Govern".

Ara bé, li ha demanat a Rajoy que estigui "a l'altura", perquè si la seva proposta consisteix a "la derrota de Catalunya o arrasar Catalunya", el que equival a "la mort de la política", segons ha manifestat, ni ella com a alcaldessa, ni les altres forces polítiques, podran parlar amb ell.

Perquè, per a Colau, malgrat la situació "molt preocupant", "sempre hi ha esperança" i sempre hi ha escletxa per al diàleg.

El seu objectiu és "construir solucions polítiques" des de la diversitat, doncs no tot és "estar fora de la legalitat" ni "el xoc de trens està escrit" com si no hi hagués "res a fer".