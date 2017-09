La Generalitat informa les cancelleries del món de «l'atac» contra «l'autogovern»

La conselleria d'Exteriors va enviar un informe a totes les cancelleries del món per explicar «l'atac descarat» contra «el principi d'autogovern» que representa la macrooperació policial de dimecres passat, amb escorcolls en desenes d'edificis de la Generalitat i quinze detencions. L'informe del departament de Raül Romeva desgrana algunes de les accions policials de dimecres i els dies anteriors i diu que es tracta d'un «estat d'emergència no declarat». El document descriu la situació com «una violació terrible dels drets i llibertats que se suposa que la Constitució Espanyola defensa».

L'informe d'Exteriors, el quart que envia sobre el referèndum, explica que «la policia espanyola va escorcollar 22 edificis del Govern català, a més de quatre conselleries, va escorcollar cases privades, i va detenir 14 alts càrrecs acusats de sedició i desobediència, alguns dels quals va multar». A més, es fa ressò de l'escorcoll al setmanari El Vallenc i les entrades de la policia en diverses redaccions de diaris catalans, i descriu els fets com «atacs contra la llibertat d'informació i de premsa».

També valora la confiscació de cartells sobre el referèndum i la suspensió d'esdeveniments com una «debilitació de la llibertat de reunió». L'informe explica també les accions del govern espanyol «que bloquegen l'accés de Catalunya als seus propis recursos».