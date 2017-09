Guardiola defensa que tothom ha de tenir dret a "exercir la seva llibertat"

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha enregistrat en un vídeo per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a favor del referèndum en el qual defensa que "tota gent i tota institució tingui tot el dret a exercir la seva llibertat". "Això no va d'independència, va del dret a decidir a poder votar, va de democràcia", argumenta l'entrenador a l'espot publicat en acabar el partit que ha enfrontat el FC Barcelona i el Girona.



"Malgrat tot, malgrat que no hi hagi entesa, en la qual s'ha de persistir, mai es poden obviar els drets i les llibertats de les persones", destaca Guardiola. L'entrenador també parla dels "desitjos i anhels de la gent del segle XXI", i assegura que no són els mateixos que els de la gent del segle XX, i que "sobretot són diferents de la gent de després de la dictadura". "La gent jove i la gent gran d'ara, els seus desitjos i anhels són diferents, i les lleis fan lleis, i les lleis canvien lleis, i això ho decideix el poble, ho decideix la societat", conclou l'entrenador.







Pep Guardiola ens envia un missatge: "Tothom ha de tenir dret a exercir la seva llibertat". Això va de democràcia! #HolaDemocràcia pic.twitter.com/i1tWrXmy5L — Assemblea Nacional (@assemblea) September 23, 2017