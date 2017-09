Junqueras, a la Guàrdia Civil: «Som honrats, no com els que ordenen les detencions»

El vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va aprofitar el seu discurs a l'acte dels republicans a Vilafranca del Penedès per llançar un missatge dirigit als agents de la Guàrdia Civil. «Tots nosaltres som gent honrada i honesta. Els que van detenir dimecres són bones persones que pertanyen a una organització política de 86 anys d'història i cap cas de corrupció. I aquells que els ordenen les detencions i intervencions no poden dir el mateix, no estan lliures de corrupció», va sentenciar pocs minuts després de saltar la sospita que el govern espanyol volia prendre el control dels Mossos. A més, Junqueras va voler cridar un «visca» per «la democràcia, la Catalunya en el seu exercici democràtic i l'Espanya democràtica que té l'oportunitat de fer-se valer i néixer en el referèndum a Catalunya». En aquest sentit, va demanar als assistents que «es posessin drets» durant els actes independentistes «per ovacionar una Espanya democràtica», i va aconseguir que el públic aplaudís dempeus de cara a les càmeres de la premsa present.

El vicepresident va comparar la possibilitat d'intervenció dels Mossos amb «l'intent d'intervenir els comptes de la Generalitat». Així, va criticar que amb aquest control financer, el govern espanyol hagi volgut «tancar els comptes dels centres de recerca, de l'impuls de l'activitat industrial, de l'agricultura, de les polítiques de joventut, de la cultura, de les polítiques d'igualtat, d'habitatge, i de la renda garantida de ciutadania». «I la pregunta és: què té a veure la factura d'un paracetamol amb la democràcia?», va sentenciar Junqueras, que va afegir que «no podran aturar la democràcia tancant els centres de recerca».

El republicà també va demanar als ciutadans que aprofitin el referèndum de l'1-O per «decidir si prefereixen posar el futur del poble en mans de la gent o fer d'escolanets i fer el camí pla al PP». «Perquè, sens dubte, la democràcia és la millor de les oportunitats de canvi per a Espanya, una palanca de canvi per a Espanya, i l'única moció de censura possible a Rajoy i al govern del PP», va dir.

En l'acte d'ERC també hi van participar el conseller d'Exteriors, Raül Romeva; la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret; i la secretària primera de la mesa del Parlament de Catalunya, Anna Simó.