Merkel guanya les eleccions amb el 32,7% dels vots, segons l'enquesta a peu d'urna

El partit d'Angela Merkel, la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), guanyaria les eleccions generals que Alemanya celebra aquest diumenge, segons indica una enquesta a peu d'urna publicada per la corporació pública alemanya ARD.

El sondeig, fet públic després del tancament dels col·legis electorals a les sis de la tarda, deixa en primera posició la CDU amb un 32,7% dels vots, mentre que l'SPD de Martin Schulz seria el segon més votat amb un 20,2%.

En tercera posició i amb un 13,4% dels vots se situa el partit d'ultra dreta AfD (Alternativa per Alemanya), que entraria per primera vegada al Bundestag des de la seva fundació el 2013. Per darrere, els liberals de l'FPD (10,5%), els Verds (9,4%) i el partit d'esquerra Die Linke (8,9%).

Acompanyada de la cúpula de la CDU, Merkel ha comparegut després de la publicació de l'enquesta per valorar els resultats. Ha començat reconeixent que «esperaven» un resultat millor però també ha recordat que la legislatura ha estat «plena de reptes i desafiaments». En aquest sentit, s'ha mostrat satisfeta i ja ha parlat dels pròxims passos en la formació del govern. «Tenim l'encàrrec de crear govern i no es pot sense nosaltres», ha dit.

Per la seva banda, segons recullen diversos mitjans alemanys, els socialdemòcrates no repetiran coalició amb la CDU. Amb un dels pitjors resultats electorals de la història de l'SPD, durant la seva compareixença Martin Schulz ha tancat la porta a una gran coalició i ha comunicat que seran el principal partit a l'oposició.

Durant el seu discurs Merkel ha agraït als electors la «confiança» dipositada en el partit i s'ha felicitat per la victòria que la situarà en el seu quart mandat. «Després de dotze anys de responsabilitat de govern, no és tan obvi que un torni a ser el partit més votat», ha declarat. També ha assenyalat l'entrada del partit d'ultradreta al Parlament com «un gran repte» i ha afirmat que el govern treballarà per «recuperar els electors».

«Hem de tenir una bona situació econòmica i treballar per ser un país just, social i mantenir unida la Unió Europea per tenir una Europa forta, lluitar contra la migració legal i trobar vies legals per als immigrants», ha conclòs.