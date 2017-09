Podem denuncia l'agressió dels ultres a la presidenta de les Corts d'Aragó a Saragossa

Manifestants ultres que aquest diumenge s'han concentrat a les portes del pavelló Siglo XXI de Saragossa han agredit d'un cop d'ampolla d'aigua la presidenta de les Corts d'Aragó, Violeta Barba, segons han denunciat des de Podem. Barba ha rebut l'impacte a les portes del pavelló, on s'han concentrat centenars de manifestants d'extrema dreta amb banderes espanyoles, que han cridat consignes contra el procés independentista català. Barba ha rebut l'impacte quan ha sortit a parlar amb les forces de seguretat, segons han informat mitjans locals.





Al seu compte de Twitter el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, ha confirmat l'agressió i ha apuntat a la falta de mitjans policials. «Els nazis han ferit la presidenta de les Corts d'Aragó. El govern confirma que la policia està a Catalunya. És la seva responsabilitat", ha piulat Echenique, que en una altra entrada a afegit que els efectius policials «estan a Catalunya perseguint urnes».





Los nazis han herido a la Presidenta de las Cortes de Aragón. El Gobierno confirma que la policía está en Cataluña. Es su responsabilidad. — Pablo Echenique (@pnique) 24 de septiembre de 2017



Atac a un cotxe de TV3

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha denunciat, a través d'un comunicat, que un grup de manifestants d'ultradreta ha atacat un cotxe de TV3 que s'havia desplaçat a Saragossa per informar de l'acte de Podem. Segons aquest ens, alguns dels ultres que aquest diumenge s'han concentrat a les portes del pavelló Siglo XXI han assetjat i amenaçat tant els organitzadors com els membres de la premsa.La CCMA ha informat que «el vehicle, identificat amb el logo de TV3, ha rebut diferents impactes que han esquerdat un vidre i han abonyegat la carrosseria, mentre l'equip dels serveis informatius de la televisió pública era a l'interior del recinte amb la resta de mitjans, on s'havien de recloure per indicació de la policia espanyola, ja que no en podia garantir la seguretat».