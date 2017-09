Puigdemont difon nous accessos per saber on votar i el TSJC ordena tancar tres nous webs

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va publicar al seu compte de Twitter un nou enllaç per accedir als punts de votació del referèndum de l'1 d'octubre, després que divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenés inhabilitar un altre web activat amb la mateixa finalitat, i encara ahir ordenés tancar-ne tres més.

Puigdemont va publicar un tuit en el qual deia: «No es poden posar portes al camp: en aquest web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre», i hi afegia l'enllaç. Precisament, dijous passat, Puigdemont va difondre també a Twitter un primer enllaç perquè els ciutadans poguessin consultar a quin local podran votar.

La jutge del TSJC que investiga el Govern pel referèndum va ordenar a la Guàrdia Civil deixar fora de línia l'enllaç del web amb els punts de votació que va difondre dijous Puigdemont. Ahir, l'alt tribunal català va ordenar el tancament de tres noves pàgines web per accedir als punts de votació, entre elles, l'enllaç publicat al matí pel President de la Generalitat.

En concret, la magistrada de la Sala Civil i Penal Mercedes Armas, que instrueix la causa contra el Govern per l'1-O, va donar ordre perquè quedin «fora de línia i inhabilitades» els webs « onvotar.garantiespelreferendum.com», « referèndum.fun» i « gateway.ipfs.io»

La magistrada va autoritzar també a bloquejar «els webs o dominis que apareguin publicitats en qualsevol compte o xarxa social oficial dels membres del Govern per les quals directament i indirectament, fins i tot remetent a uns altres comptes, s'informés, a través d'enllaços, de com accedir a dominis els continguts dels quals guardessin relació amb els que ara es bloquegen». Igualment, la magistrada va facultar la Guàrdia Civil perquè remeti als proveïdors de serveis d'Internet i als proveïdors de xarxes d'accés a telecomunicacions les dades necessàries per «bloquejar, inhibir l'accés i/o redireccionar les esmentades pàgines o es faci extensiu a d'altres».

Precisament, un jove, Oriol Fer-ràndez, va informar a Twitter que la Policia Nacional li havia lliurat una citació perquè comparegui en qualitat d'investigat per haver duplicat el web del referèndum, i adjuntava la notificació. El text es remet a la instrucció de la Fiscalia Superior de Catalunya als cossos i forces de seguretat per a la investigació de possibles delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics per l'organització de l'1-O.