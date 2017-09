Sánchez diu a Igualada que «estan cagadets per si l'1-O omplim el país de vots»

«Estan cagadets per si l'1 d'octubre omplim el país amb vots. Ens volen provocar: el seu somni humit és que la violència arribi a Catalunya. Però no caurem en el seu joc. Som un poble pacífic i ho hem demostrat moltes vegades, l'última en les mobilitzacions d'aquesta setmana», assegurava des de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada ahir el president de l'ANC, Jordi Sánchez. El públic manifestava amb crits: «No esteu sols». Una proclama que arriba després que la fiscalia acusés el dirigent de l'ANC per sedició.

Els representants de les entitats sobiranistes Òmnium i ANC, presents ahir a la capital de l'Anoia, es mostraven optimistes: «Haurem de superar encara molts entrebancs, però estem més vius i més forts que mai», assegurava Sánchez. I afegia: «Hem de dir al president Mariano Rajoy que els seus esforços no seran suficients per aturar-nos. Encara no han trobat cap urna i hi són. Estigueu tranquils, l'1 d'octubre votarem».

El missatge de calma i serenitat es va repetir al llarg de l'acte, també en el moment de les preguntes, quan la gran majoria tenien relació amb qüestions pràctiques del referèndum. 'Com puc saber on puc anar a votar' o 'Què passarà si tanquen TV3 o agafen el President de la Generalitat?', en van ser algunes. Els dos representants també van repetir la necessitat de continuar mantenint«l'actitud pacífica i participativa». «Aquests dies hem vist dues imatges contraposades: la de la repressió i la dels somriures, els càntics i els clavells. Hem de seguir amb aquest esperit», deia calmat el representant de la directiva d'Òmnium Ignasi Termes. «Ells tenen el poder de l'Estat; nosaltres tenim la força del poble. Depèn de tots, per això us necessitem», continuava.

Els assistents a l'acte es mostraven optimistes com també les entitats i els partits independentistes: «Nosaltres ja sabem on hem d'anar a votar, i hi anirem. Ja no hi ha marxa enrere», explicava Mariana Sánchez, veïna d'Igualada i present a l'acte. «Aquí Igualada segur que podrem votar. Ara, no sé pas en altres municipis», deia Pep Elias, també d'Igualada.