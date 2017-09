Actes a Igualada, Olesa i Solsona, enmig d'un ambient festiu i reivindicatiu

El cap de setmana no va donar treva a les mobilitzacions a casa nostra a favor del dret a decidir, convocades per l'ANC i Òmnium sota el paragua de la Marató per la Democràcia. Va ser el cas d'Olesa i d'Igualada, on els geganters, els capgrossos i els castellers van acompanyar la ciutadania. A Solsona, es va fer un acte amb Jordi Turull, conseller a la Presidència.

Davant d'unes dues-centes persones, Turull va declarar a la capital solsonina que «l'actitud serà determinant; el nostre somriure és la seva derrota», va dir en l'acte organitzat a favor del sí. Va afegir que, «ara, les batalles polítiques no es guanyen amb batalles sinó amb les urnes». Va demanar als assistents ser conscients de «la transcendència del moment. Estem a punt d'escriure una de les pàgines més brillants de la història». En el decurs de la trobada es va anunciar la data de la declaració als jutjats de l'alcalde, David Rodríguez. Serà dijous que ve, a 2/4 de 12 del migdia, i ja s'ha organitzat un autocar per als qui vulguin acompanyar-lo.

El dia abans, també a Solsona, un centenar de persones d'entre 10 i 70 anys van participar en la Marató per la Democràcia, impulsada per Òmnium Cultural i la Plataforma Solsonès pel Sí amb el lema «Junts som imparables».