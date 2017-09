Artur Mas demana fer front a la fiança de 5,2 milions amb aportacions «i el petit esforç de molta gent»

L´expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerat que la decisió del Tribunal de Comptes de reclamar-li una fiança de 5,2 milions d´euros pel 9-N és "una aberració absoluta i total". Mas ha assegurat que aquesta instrucció arriba per la "desviació de poder i l´abús de l´estat de dret" i que és "una salvatjada que serveix per intimidar un munt de gent llençant un avís" de cara a l´1-O. "Avisen que si es fan coses, es pagaran personalment. Perquè això no és una persecució de les idees, que la fan, ni una persecució de les institucions, que la fan, és un atac a les persones", ha sentenciat.

Davant la petició de la fiança i l´amenaça de l´embargament dels béns personals, Mas demana que "molta gent faci pinya". "Hi va haver uns poc que vam donar la cara el 9-N, sense allò difícilment viuríem aquest moment a Catalunya, i cal fer pinya. És evident que el que ens demanen no ho tenim i l´intent es portar-nos a la ruïna personal i familiar. Però estic segur que la gent farà pinya i no deixaran que uns pocs quedin sols", ha sentenciat.

Poques hores després de conèixer la decisió del Tribunal de Comptes, l´expresident ha valorat així els fets i ha considerat que ara del que es tracta és de "dipositar la fiança per parar el primer cop". Per fer-ho, però, ni ell ni els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau disposen dels 5,2 milions o per això aposta per potenciar "una acció de molta gent" que pugui fer aportacions. "No cal contribuir gaire. Si sumem els 2,3 milions de persones que van votar el 9-N, amb 2 o 3 euros per persona ho cobrim tot.

Del que es tracta és que molta gent faci un petit esforç i d´aquesta manera els hi plantem cara", ha sentenciat, emmarcant aquesta solidaritat amb un missatge que també es pot enviar a l´Estat de cara a l´1-O. "No es tracta de que uns pocs aportin molt, sinó que molts aportin poc i els hi plantem cara amb un missatge molt potent: aquí hi ha un munt de gent que donarà la cara i no us penseu que us resultarà tan fàcil, és la voluntat gran, massiva de molta gent", ha assegurat.

D´aquesta manera, Mas està convençut que la resposta dels catalans farà possible el que demana i que, per això, el Govern actual no patirà per les possibles conseqüències del referèndum de l´1 d´octubre. "Si la gent respon amb questa solidaritat i la resposta és massiva, els que ara posen la cara sabran que quan estiguin enforquillats per tot arreu com nosaltres, en aquest intent de destruir-los personal i familiarment, sabran que tindran molta gent al seu costat que amb un petit esforç aconseguiran que no ho perdin tot quan han donat la cara per molts", ha sentenciat.



Dos milions d'euros a la caixa de solidaritat de l'ANC

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha afirmat que està a punt de superar els dos milions d'euros en donacions per a la caixa de solidaritat, concebuda per aquesta entitat i per Òmnium Cultural per fer front a les sancions estatals contra persones físiques pel procés sobiranista. La xifra, segons indica l'entitat, s'ha assolit aquest dilluns, just el mateix dia que ha transcendit que el Tribunal de Comptes reclama 5,2 milions d'euros de fiança a l'expresident de la Generalitat Artur Mas per la presumpta malversació de fons que es va fer en el marc de l'organització del 9-N.

Des de l'ANC es recorda que la caixa de solidaritat "permet fer front a les represàlies econòmiques" que reben persones físiques com a conseqüència d'actuacions emmarcades en el procés cap a la independència "per participar d'accions unitàries, cíviques, pacífiques i democràtiques". Aquestes actuacions han de respondre a iniciatives acordades per entitats i partits sobiranistes o bé per seguir el mandat de les urnes i els acords del Parlament i el Govern en favor del procés independentista.

Els responsables d'aquesta caixa de solidaritat són dues persones de l'Assemblea Nacional Catalana i dues d'Òmnium Cultural. A més, té com a auditors externs i independents els 3 expresidents del Parlament: Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert.