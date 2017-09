La Catalunya Central aporta milers de persones a la marató per poder votar l'1-O

Milers de ciutadans de la Catalunya Central es van afegir, ahir, a la marató de concentracions per la democràcia convocada per l'ANC i Òmnium arreu del país. La trobada, que va tenir com a epicentre les places, es va aprofitar, a Manresa i en altres municipis com Berga, per penjar cartells a favor de la democràcia, el dret a decidir i, també, el sí.

A la capital del Bages, unes hores després d'omplir-se amb motiu de la celebració de l'acte central de campanya pel sí de la plataforma Manresa pel Sí, la plaça Major va tornar a quedar plena. A diferència de dissabte, però, en què la gent va arribar a la plaça i s'hi va quedar, en aquesta ocasió hi va haver molta mobilitat.

A primera hora del matí, un centenar de persones van fer una bustiada d'uns 18.000 fulls pels barris de Manresa. A quarts d'11, va començar la penjada de cartells al Centre Històric -uns 5.000, segons l'organització- amb la plaça Major com a punt de sortida, on hi havia la parada de Manresa pel Sí amb material; a les 11, s'hi va concentrar encara més gent seguint la crida de l'ANC i Òmnium; i a les 12 del migdia s'hi va fer un aperitiu popular acompanyat per la percussió dels tabalers de Xàldiga. Va ser tot molt tranquil i familiar. Només al final hi va haver crits de «votarem, votarem!»

Hi havia gent com Ignasi Puig, que va agafar un cartell de cada dels que hi havia per posar-ne un a la vista al pati de casa i guardar la resta «per al meu nét, per quan sigui gran», explicava emocionat. O Marc Vidal, independentista «des de molt abans que es posés de moda», que va voler ser a la plaça perquè «ja n'estic una mica fart». Una família que s'havia imprès els cartells a casa coincidia amb ell: «estem farts d'Espanya i volem votar». Fina Gómez es va fer fotografiar davant la porta de l'ajuntament amb una pancarta reivindicant democràcia. Va dir que havia assistit a la crida «per la llibertat del meu país, la meva ter-ra i la meva llengua».