Citen a declarar 14 persones per haver duplicat webs del referèndum

Catorze persones han estat citades a declarar a les comissaria de la policia espanyola a Barcelona, Girona i Tarragona per haver duplicat webs sobre el referèndum. La citació s'ha fet per ordre del jutjat d'instrucció número 4 de Paterna (València), que els investiga per desobediència. De moment, tant els dos citats a Tarragona com els dos de Girona s'han acollit al seu dret a no declarar i han quedat en llibertat i, previsiblement, els deu citats a Barcelona tampoc declararan.

En el cas dels detinguts de Girona, els seus advocats han qüestionat que se'ls mantingui la causa oberta, ja que no se'ls havia comunicat prèviament que si replicaven webs podrien incórrer en un presumpte delicte. Aquesta declaració s'ha fet enmig d'un fort desplegament de la policia espanyola, amb una desena de furgonetes antidisturbis i agents a tot l'entorn. Un centenar de persones també s'ha personat davant la comissaria per donar-los suport amb l'alcaldessa de Girona, regidors, diputats i congressistes al capdavant.