Merkel guanya les eleccions i la ultradreta és tercera força

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va admetre ahir que hauria desitjat obtenir «un resultat millor», després d'aconseguir la reelecció per a un quart mandat en els comicis generals celebrats ahir, i es va comprometre a «reconquerir» els electors de la ultradretana Alternativa per a Alema-nya (AFD).

«Hem aconseguit l'objectiu estratègic», va afirmar la líder conservadora des de la seu de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), i va destacar que cap altra formació, fora de la seva, té la capacitat de formar una coalició de govern.

El bloc conservador de Merkel es va imposar en les generals amb el 32,7% dels vots, 12 punts més que els socialdemòcrates, segons les primeres projeccions de vot difoses per la cadena pública ZDF, mentre que AFD va quedar com a tercera força, amb el 13,4%, i entrarà per primera vegada al parlament federal.

Merkel va indicar que el seu partit farà una «anàlisi comprensiva» del que ha passat i que intentarà guanyar-se els ciutadans que tradicionalment votaven el seu bloc conservador i que en aquesta ocasió han optat a les urnes pels ultradretans.

Es tracta, va afegir Merkel, d'«atendre les seves preocupacions i també les seves pors», va afirmar, i, sobretot, de convèncer amb «bona política».

Ara, va avançar Merkel de cara a les pròximes setmanes, el bloc conservador buscarà «converses tranquil·les» amb «altres socis» per intentar establir una coalició de govern estable.

La cancellera, que té assegurada una quarta legislatura consecutiva, té tan sols dues possibilitats per formar govern: reeditar l'actual gran coalició amb els socialdemòcrates o un tripartit inèdit amb els liberals i els ecologistes.



Felicitació d'Holanda

El primer ministre d'Holanda, Mark Rutte, va felicitar ahir Merkel per la seva victòria en les eleccions alemanyes i va confiar a seguir treballant amb ella, mentre que les autoritats belgues van alertar de l'ascens de l'extrema dreta a Alemanya.

Per la seva part, el ministre d'Exteriors de Bèlgica, Didier Reynders, va dir sentir-se «preocupat» per l'auge de l'extrema dreta a Alemanya.