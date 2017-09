El Ministeri de l'Interior rebutja convocar la Comissió de Coordinació Policial proposada pels Mossos

El Ministeri de l'Interior ha rebutjat convocar la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya proposada pels Mossos com a òrgan que gestioni l'operatiu policial per al referèndum de l'1 d'octubre. Fonts del Ministeri han explicat a l'ACN que si s'estigués en un assumpte "no judicialitzat" seria pertinent convocar la comissió, però com que sí ho està, i ha estat el fiscal el qui ha optat per aquesta via, no es posaran en qüestió dels decisions del fiscal. Aquesta és una de les conclusions que han sorgit de la primera reunió de coordinació de les forces de seguretat per l'1-O convocada pel coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha delegat l'assistència a la reunió en el número dos del cos policial, Ferran López.

A través d'un missatge al seu compte de Twitter, els Mossos havien argumentat abans de començar la reunió que hi assistien per transmetre que s'havia sol·licitat a Fiscalia que instés la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya.

Fonts no oficials han explicat a l'ACN que des del Ministeri de l'Interior s'ha "acollit satisfactòriament" el gest de Trapero de declinar l'assistència a la reunió en la persona del comissari general de Coordinació Territorial dels Mossos, perquè d'aquesta manera ha assistit a la trobada policial un perfil "més tècnic i menys polític".

A banda de De los Cobos i de López, a la reunió, que ha tingut lloc a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya, també hi han assistit el responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya, el general Ángel Gonzalo, i el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, el comissari Sebastián Trapote.

En el marc de la trobada, que ha començat a les sis de la tarda i ha durat una hora, s'ha analitzat per separat cadascun dels dispositius de seguretat dels tres cossos policials "per intentar unir esforços i reduir els riscos en la coordinació", segons indiquen des del Ministeri. L'objectiu de la trobada, afirmen, és que es compleixin les ordres de l'autoritat judicials "amb la major normalitat possible" i "sense cap tipus de perjudici per als ciutadans".

També s'ha abordat l'aportació que el Ministeri de l'Interior proposa als Mossos d'Esquadra per "ajudar" aquest cos en matèria d'efectius i mitjans materials.

A banda, De los Cobos ha proposat que les seus de les reunions siguin rotatòries, per la qual cosa, la següent serà a la seu dels Mossos d'Esquadra.

Cal recordar que aquest dissabte, en una reunió a la fiscalia, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, va encarregar la coordinació dels diferents cossos policials, inclosos els Mossos, a la Secretaria d'Estat de Seguretat. I més concretament a Pérez de los Cobos, en aplicació de l'article 38.2 de la llei de forces i cossos de seguretat del 1986.

El conseller Forn va pronunciar una declaració institucional en què va deixar clar que "no accepta que, sota el paraigua de la coordinació, es pretengui dirigir el cos". Poc després, Trapero va traslladar als agents dels Mossos que no comparteix que una part de l'activitat de la policia catalana sigui "ordenada i tutelada" per un òrgan que depèn del Ministeri de l'Interior. En la nota, però, Trapero considerava que la instrucció per "impedir el referèndum il·legal" de l'1 d'octubre "en cap cas suposa la intervenció dels Mossos d'Esquadra per part de l'Estat", i remarcava que el cos "seguirà mantenint les competències que li són pròpies".