On votar al referèndum: Creen un web fals que facilita informació errònia sobre on votar l'1-O

El web garantiespelreferendum.cat té una aparença idèntica a la creada -i tancada per ordre judicial- per la Generalitat per proporcionar informació sobre el referèndum de l'1-O, però ofereix informació errònia sobre on votar quan s'introdueixen les dades requerides.

Es tracta d'un web fals que suposadament permet als ciutadans introduir les seves dades personals (DNI, data de naixement i codi postal) per saber on han de votar en el referèndum d'independència il·legal que el Govern ha convocat per a l'1 d'octubre.

No obstant això, quan s'introdueixen aquestes dades apareix un punt de votació totalment aleatori, que no té res a veure amb el lloc de residència de la persona interessada.

De fet, el sistema permet introduir un DNI inexistent, una data de naixement inversemblant i un codi postal inventat, i tot i així ofereix el suposat col·legi electoral en el qual la persona pot votar, encara que el col·legi pot estar a desenes de quilòmetres de distància del lloc de residència de l'usuari.