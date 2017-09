Pérez de los Cobos convoca la primera reunió assumint la coordinació dels Mossos

El director del gabinet de coordinació i estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat i coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha convocat per a les 18 hores d'aquesta tarda, a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya, la primera reunió des que va ser designat per dirigir els diferents cossos policials per impedir l'1-O.

Hi estan citats representants de la Guàrdia Civil, de la policia espanyola i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, segons fonts de la delegació del govern espanyol. El conseller de l'Interior, Joaquim Forn, ja va deixar clar dissabte que no accepta que Pérez de los Cobos dirigeixi els Mossos en l'operatiu per impedir el referèndum. I aquesta tarda caldrà veure si Trapero assisteix a la reunió.

Mentrestant els serveis jurídics de la Generalitat preparen un informe argumentant que al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, no li correspon decidir qui ha de donar ordres sobre un operatiu policial.

Aquest passat dissabte, en una reunió a la fiscalia, Romero de Tejada va encarregar la coordinació dels diferents cossos policials, inclosos els Mossos, a la Secretaria d'Estat de Seguretat. I més concretament a Pérez de los Cobos, en aplicació de l'article 38.2 de la llei de forces i cossos de seguretat del 1986.

El conseller Forn va pronunciar una declaració institucional en què va deixar clar que "no accepta que, sota el paraigua de la coordinació, es pretengui dirigir el cos". Poc després, Trapero va traslladar als agents dels Mossos que no comparteix que una part de l'activitat de la policia catalana sigui "ordenada i tutelada" per un òrgan que depèn del Ministeri de l'Interior. En la nota, però, Trapero considera que la instrucció per "impedir el referèndum il·legal" de l'1 d'octubre "en cap cas suposa la intervenció dels Mossos d'Esquadra per part de l'Estat", i remarca que el cos "seguirà mantenint les competències que li són pròpies".