Rajoy es reuneix demà amb Trump a la Casa Blanca

El cap del govern espanyol, Mariano Rajoy, anirà demà per segona vegada a la Casa Blanca, i en aquesta ocasió serà rebut pel president nord-americà, Donald Trump.

Rajoy, que enmig de la situació que es viu a Catalunya ha limitat la seva agenda a Washington a aquesta entrevista amb Trump, viatjarà avui a la capital dels Estats Units i preveu tornar a Espanya dimecres.

Amb motiu d'aquesta visita hi ha hagut una sèrie de gestos per part de l'actual administració nord-americana que el govern central destaca com a indicatius de la rellevància que atorga a Espanya i del desig de mantenir unes estretes relacions.

La reunió de demà serà la primera que mantindran Rajoy i Trump després que hagin conversat diverses vegades per telèfon i s'hagin saludat personalment en dues ocasions, durant la reunió de líders de l'OTAN a Brussel·les al maig i amb motiu de la cimera del G-20 al juliol a Hamburg.

Durant la conversa telefònica que van mantenir poc després de la presa de possessió de Trump, el president nord-americà va prometre mantenir una cooperació estreta amb el govern espanyol i va demanar que Espanya comparteixi la càrrega de despesa en defensa a l'OTAN.



Suport de Mattis

El secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, va traslladar ahir a la seva homòloga espanyola, María Dolores de Cospedal, el suport del govern de Donald Trump al d'Espanya davant la resposta que està donant a la situació política a Catalunya.

Cospedal, en una conferència de premsa a Washington, va revelar aquest suport que Mattis li va traslladar dissabte en el transcurs d'una reunió que van mantenir a Williamsburg (Virgínia) en el marc del XXII Fòrum Espanya-Estats Units.

La ministra espanyola va informar també que havia expressat a Mattis l'agraïment del govern que presideix Mariano Rajoy per aquest suport. Davant la pregunta de si el govern de Rajoy ha donat alguna cosa a canvi d'aquest suport, Cospedal va subratllar: «Li he donat les gràcies».