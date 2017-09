Tapen amb lones el vaixell de Piolín de la Policia

Les conseqüències de la convocatòria del referèndum i la resposta de l'Estat dóna per molts comentaris, i si no que l'hi preguntin als agents de la Policia Nacional que van atracar divendres passat a Barcelona a bord del 'Moby Dada', un ferri decorat amb imatges del que famosos 'Looney Tunes'.



I és que, un total de quatre creuers van recalar en els ports de Barcelona i Tarragona com a suport logístic a l'desplegament policial, entre Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia (CNP), que s'està produint a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1-O . Aquests creuers serveixen com allotjament i suport logístic als agents dels cossos de seguretat de l'Estat.



Així, Piolín, el Coyote o l'ànec Lucas han hagut de dir adéu durant aquest diumenge, ja que el vaixell s'ha aixecat amb lones que ocultaven a aquests simpàtics dibuixos. Una cosa que tampoc ha passat desapercebut als usuaris, que com el polític Gabriel Rufián, no han dubtat a seguir amb la broma per la decoració del vaixell.





Los metodos de CAMUFLAJE de las fuerzas de Elite Españolas utilizan las tecnologias de mimetización con el entorno mas avanzadas#FreePiolin pic.twitter.com/WQYgDolWEf — Ellery (@Marc20F) September 24, 2017

Sota l'etiqueta #freepiolin, els tuiters no han dubtat a deixar els seus comentaris al respecte de la desaparició del simpàtic ocell, això sí, sempre amb comparacions amb el procés que s'està vivint a Catalunya, que en només una setmana viurà la seva referèndum.Des d'aquest dissabte a la nit es van començar a col·locar les polèmiques lones que tant estan donant que parlar, tot i que el vent va dificultar la tasca provocant que algunes de les lones volessin, per aquest motiu hagin quedat a mig fer.