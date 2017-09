Els Mossos comencen a anar als col·legis electorals a identificar els responsables

Els Mossos d'Esquadra han començat a complir l'ordre de la Fiscalia Superior de Catalunya d'anar als col·legis electorals de l'1-O per identificar i prendre declaració als seus responsables. Segons ha pogut saber l'ACN, ja s'han fet diversos 'briefings' a les comissaries explicant que els agents han de presentar-se als col·legis entre aquest dimarts i dimecres per recollir la informació i enviar-la posteriorment al ministeri públic.

Els Mossos es presentaran al col·legi amb una acta de requeriment i informació on s'inclouran les dades del centre, de la persona responsable, es pregunta si han rebut alguna comunicació de l'administració i es requerirà el lliurament del material rebut per a la celebració del referèndum si n'han rebut.

En l'acta que faran els Mossos per donar compliment a l'ordre de la Fiscalia, els agents preguntaran si el responsable del centre ha rebut "alguna comunicació dels responsables del Departament d'Ensenyament, o d'aquell al qual pertany el seu centre, sol·licitant la seva col·laboració en la celebració del referèndum del dia 1 d'octubre".

En cas d'haver rebut comunicació oral, demanaran especificar "la identitat de l'interlocutor" i "el contingut de la informació tramesa", com ara "comunicació de la seva designació com a col·legi electoral, instruccions rebudes d'actuació, persones de contacte en cas d'incidències" o "petició de lliurament de les claus del centre en un lloc determinat". I en el cas d'haver rebut comunicació per escrit, se'l requerirà que lliuri "tota aquella documentació rebuda en relació amb aquests fets".

Pel que fa al material, l'acta recull que, en cas d'haver-ne rebut per a la celebració del referèndum, se'l requerirà "pel seu lliurament", ja siguin "paperetes, urnes, llitats de persones votants, ordinadors, etc", i se'n farà una relació.

L'acta recull la posició de la Fiscalia en l'ordre que va enviar als Mossos. Per exemple, recorda que el lliurament de les claus o una contrasenya de seguretat "podrà ser considerat un acte de col·laboració en delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics" i adverteix de "responsabilitats penals i civils". En cas que ja s'haguessin lliurat o l'administració en tingués una còpia, recorda "l'obligació d'impedir l'obertura sense la seva autorització" i la necessitat de denunciar-ho a la policia.

A més, s'afegeix que és "rotundament falsa i sense fonament legal qualsevol comunicació administrativa que garanteixi que el lliurament del control del local l'eximeix de responsabilitats en delictes derivats de l'organització del referèndum". També demana posar en coneixement de la Fiscalia "qualsevol tipus d'amenaça, coacció o pressió per cedir el control del local".