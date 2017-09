El fiscal general diu que l'opció de detenir Puigdemont està «oberta»

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va reconèixer que la possibilitat de demanar presó per malversació per al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, «està oberta». En una entrevista a Onda Cero, va afirmar que de moment no ho han considerat però alerta que és una opció que pot estar sobre la taula.

Maza recorda que hi ha una querella oberta al TSJC contra Puigdemont per malversació, desobediència i prevaricació i recorda que es podria detenir el President del Govern pel primer dels delictes, que és l'únic que comporta penes de presó. A més, es va mostrar «absolutament convençut» que Puigdemont està «perseverant en el delicte de desobediència».

Segons va recordar, dels tres delictes pel qual s'investiga Puigdemont, només el de malversació comporta penes de presó. «Legalment es podrien donar els requisits per demanar la detenció, sobretot pel delicte de malversació, perquè una privació de llibertat cautelar es dóna si el delicte que es persegueix comporta penes de presó», va detallar el fiscal, que deixa clar que de moment no és una opció que hagi considerat però que «està oberta». Segons Maza, Puigdemont «està perseverant en el delicte de desobediència» i va teoritzar també sobre les diferències que hi ha entre els delictes de sedició i rebel·lió, en cas que es poguessin atribuir al President.

El fiscal general de l'Estat també es va referir a la instrucció de la fiscalia de Catalunya (prèvia autorització de la fiscalia general) per establir un únic comandament de coordinació de totes les forces policials davant de l'1-O. Maza defensa que cal «tenir un pla coordinat» entre les diferents policies per actuar el proper diumenge «per si hi ha urnes». A més, considera que els Mossos d'Esquadra no tenen prou recursos per fer-ho en solitari. «Els Mossos no tenen mesures suficients per garantir la seguretat i tranquil·litat a tots els llocs, ha d'existir un pla coordinat», va manifestar a l'entrevista. El fiscal general va dir que «aquest pla coordinat» l'han de capitanejar els caps de les ordres d'àmbit espanyol. «Així ho diu la llei en diferents articles, avui se li recordarà al major Trapero i espero que sàpiga que és una ordre legal a la qual s'ha de sotmetre», va manifestar Maza, que adverteix el major dels Mossos que si no acata l'ordre «tindrà conseqüències legals».

Per la seva banda, el President de la Generalitat va remarcar en una entrevista al matí a France Inter que el referèndum es farà. «Està convocat, tot està en marxa i hi ha una gran expectació i esperança per part dels catalans d'expressar-se», va assegurar. Davant les preguntes de la periodista Léa Salamé, que va insistir si es farà la consulta tot i el control per part de l'Estat de la policia i les finances de la Generalitat, Puigdemont va dir que «una reacció per part de l'Estat a aquest nivell ja estava prevista». «Puc confirmar que hi haurà una votació. Hi haurà urnes, paperetes i, el que és més important, votants», va afegir.

Durant l'entrevista, que va tenir lloc ahir al matí a la Maison de Radio France a París, el President del Govern va qua