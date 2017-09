La Fiscalia cita a declararl'alcalde de Solsona aquest dijous

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, ha estat citat per anar a declarar aquest dijous 28 de setembre a dos quarts de dotze del migdia a la Fiscalia Superior de Catalunya pel seu suport a l'1-O. Rodríguez declararà a Barcelona per la seva condició d'aforat, ja que és diputat al Parlament. El batlle de Solsona va rebre una citació per anar a declarar als jutjats de Cervera la setmana passada i Rodríguez va enviar un escrit a la fiscalia per corregir l'error. La plataforma Solsonès pel Sí ha organitzat un autocar perquè el mateix dijous els veïns de la ciutat puguin des