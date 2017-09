El Govern comença a enviar notificacions als membres de les meses electorals de l'1-O

El Govern ja ha començat a enviar les notificacions als membres de les meses electorals del referèndum. Així ho ha explicat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en una entrevista a Flaixbac, aquest dimarts al matí. Segons la també diputada de Junts pel Sí, l'enviament s'ha iniciat però encara no s'ha acabat, quan falten cinc dies per l'1-O. Preguntada per si tothom ja sap si li ha tocat o no ser en una de les meses, Rovira ha respost: "És possible que sí, és possible que no. Estan arribant algunes notificacions, però no han acabat d'arribar totes", ha apuntat. Tot i això, la secretària general d'ERC no ha concretat com s'haurien fet arribar les notificacions, en plena acció de la Guàrdia Civil per aturar els preparatius i la logística de l'1-O.

Aquest enviament per part del Govern arriba just una setmana després que la Guàrdia Civil requisés més de 45.000 notificacions per a les meses electorals de l'1-O a l'empresa de distribució postal Unipost. El propi Ministeri de l'Interior va explicar, dimarts passat, que havia comissat els certificats de notificació distribuïts entre les seus de Terrassa -fonamentalment-, Manresa, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Segons el Ministeri, els certificats requisats "podrien suposar el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals".

Cal recordar que a mitjans de setembre el Govern es va donar de marge fins a principis de la setmana passada per completar les notificacions a les 55.000 persones escollides per formar part de les meses de l'1-O. L'executiu preveu que cada mesa estigui formada per un president o presidenta i dos vocals. A més, cada titular té dos suplents. Les 55.000 persones s'han designat per sorteig púbic entre la totalitat de les persones censades menors de 70 anys, tenint en compte que estan previstes unes 6.000 meses, una per urna.