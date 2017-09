La Guàrdia Civil entra a l'ajuntament d'Oliana buscant informació de l'1-O

La Fiscalia de Lleida va ordenar ahir a la Guàrdia Civil lliurar requeriments a 31 ajuntaments de la demarcació en què es demanava informació sobre l'organització del referèndum. Entre aquests municipis, hi ha el d'Oliana, on ahir es van presentar els agents de del cos.

Concretament, la Guàrdia Civil va reclamar una còpia del decret de suport al referèndum i del correu electrònic on el consistori posava a disposició dels ciutadans els espais habituals per votar l'1-O. La notificació s'hauria fet arribar als alcaldes que van anar a declarar la setmana passada per ordre de la Fiscalia de Lleida.

Ahir al matí, una patrulla d'agents de paisà de la policia judicial ja va fer arribar les notificacions als ajuntaments d'Oliana (Alt Urgell), Tàrrega (Urgell), Alpicat (Segrià), Almacelles (Segrià) i Bellpuig (Urgell) i, durant la resta del dia, es van anar incrementant els requeriments a la resta de consistoris afectats.

Segons va poder confirmar l'ACN, a Oliana els agents van fer aquesta petició d'informació a la secretaria del consistori, que va efectuar un registre d'aquesta entrada. La policia va marxar sense emportar-se cap document.

L'alcalde del municipi, Miquel Sala (PDeCAT), no era a l'ajuntament d'Oliana quan s'hi van presentar els agents perquè es dirigia a la Seu d'Urgell per donar suport a l'alcalde de Bellver de Cerdanya, que estava citat a declarar a causa de l'1-O.

A Almacelles, els agents van demanar al secretari municipal una còpia del decret de suport al referèndum i una altra del correu electrònic on el consistori posava a disposició dels ciutadans els espais habituals per votar, de cara a l'1-O.

L'alcalde d'Almacelles, Josep Ramon Ibarz, va assenyalar que «potser abans de citar-me divendres passat podien haver reclamat aquesta documentació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà. Així podrien haver comprovat si els ajuntaments havien signat el decret de suport a l'1-O abans o després de la resolució del Tribunal Constitucional».

Iberz va voler recordar que, si el consistori ho havia fet abans de la resolució, «no està incorrent en cap tipus de delicte». Tal com va concloure, «es podrien haver estalviat molta feina i moltes hores. Funcionen una mica al revés, primer et citen i ara volen veure si és veritat o no».