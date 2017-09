La Guàrdia Civil tanca el web de l'ANC i l'entitat la replica en un nou domini

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciat aquest dilluns a la nit que la Guàrdia Civil li ha tancat el web sense notificació prèvia. Ho ha anunciat a través de Twitter el cap de comunicació de l'entitat, Adrià Alsina. "Ja hi som. A Espanya la Guàrdia Civil ja pot tancar el web d'una entitat privada legal sense notificació prèvia. Hola, dictadura". Alsina ha acompanyat la piulada amb una captura de pantalla del web clausurat amb el logotip de la Guàrdia Civil i la llegenda "Este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de la Autoridad Judicial". Cal recordar que aquest dissabte el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha "autoritzat el bloqueig" dels webs o dominis d'internet que publicitin el referèndum.





Ja hi som. A Espanya la Guàrdia Civil ja pot tancar el web d'una entitat privada legal sense notificació prèvia. Hola, dictadura. pic.twitter.com/6Tnyl7xPkq — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 25 de setembre de 2017

En declaracions a TV3, el president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha confirmat el bloqueig i ha agraït les trucades que ha rebut "d'informàtics solidaris" que s'oferien per ajudar a solucionar el bloqueig. D'altra banda, Sánchez ha lamentat que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, hagi triat aquest camí en lloc del del diàleg.Poques hores després, l'ANC anunciava la posada en marxa del nou domini assemblea.eu En tot cas, l'entitat s'ha pres l'acció policial amb humor, i a través del seu compte oficial a Twitter ha piulat "Ara tornem" al costat d'una animació dels crèdits finals que acompanyaven les històries dels Looney Tunes, amb el clàssic 'That's all folks!'. L'animació utilitza els mateixos dibuixos animats que decoren un dels vaixells atracats al port de Barcelona on s'hostatgen els agents de la policia espanyola desplaçats a Catalunya per impedir l'1-O.