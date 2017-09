Interior rebutja la proposta catalana de dur l'1-O a la Junta de Seguretat en estar el cas judicialitzat

El ministeri de l'Interior va rebutjar la idea dels Mossos de portar la coordinació del dispositiu de seguretat per evitar l'1-O a la Comissió de Coordinació Policial de la Junta de Seguretat de Catalunya, i no posarà en qüestió la decisió del fiscal. Els Mossos van informar en la reunió d'ahir que han demanat a la Fiscalia que insti a convocar la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya, un comitè de coordinació permanent entre els cossos de seguretat de l'Estat i la Generalitat que depèn de la Junta de Seguretat de Catalunya, presidida per Carles Puigdemont. Fonts consultades del govern central han assegurat que el ministeri de l'Interior declina aquesta possibilitat perquè el referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, és un assumpte ja judicialitzat, i Interior no posarà en qüestió ara les decisions del fiscal. El ministeri va acollir satisfactòriament que els Mossos enviessin a la reunió un comandament de perfil més tècnic.