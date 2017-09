La jutgessa del cas Altsasu decidirà sobre la denúncia per sedició

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela serà finalment qui haurà de decidir sobre la denúncia per sedició interposada divendres per la Fiscalia per les protestes durant l'operació policial contra l'1-O. Lamela va considerar un delicte de terrorisme l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles a Altsasu (Navarra) en un clima d'assetjament a aquest cos.