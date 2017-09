Puigdemont avisa que Catalunya «no oblidarà» les accions de l'Estat per frenar l'1-O

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que Catalunya "no oblidarà" les accions de l'Estat per frenar el referèndum ni tampoc els "silencis còmplices". En un míting del Partit Demòcrata (PDeCAT) que ha omplert el Casino del Centre de l'Hospitalet, aquest dimarts al vespre, Puigdemont també ha afirmat que els catalans no es deixaran "grapejar" per un partit que és a les "antípodes de la tradició que inspira les millors pràctiques democràtiques de la Unió Europea", en referència al PP. Al seu torn, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha recordat la memòria del seu pare, Jacint Borràs -un dels fundadors de Convergència i natural de l'Hospitalet-, que "sempre" recordava a la seva filla que cal "força, voluntat i amor propi" per aconseguir les fites. "I Catalunya ho té per fer realitat el somni", ha subratllat.