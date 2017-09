Trump, sobre l'1-O: «Ningú no sap si votaran. M'agradaria que Espanya seguís unida»

El president nord-americà, Donald Trump, s´ha pronunciat aquest dimarts a favor de la unitat d´Espanya, tot i que ha apuntat que "ningú sap" si els catalans "votaran". "Crec que Espanya és un gran país i s´ha de mantenir unit. Ningú no sap si votaran. El president dirà que no votaran, però crec que la gent s´hi oposarà", ha afirmat. En aquest sentit ha insistit que li agradaria que Espanya "seguís unida". Segons Trump, seria "una bajanada" que el poble de Catalunya marxés d´Espanya. "Crec que la gent de Catalunya porta parlant d´això durant un temps, estimen el seu país, estimen espanya i no crec que marxin", ha apuntat abans d´insistir que vol una "Espanya unida".